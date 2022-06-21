В Асбесте таксисты, работающие с "Яндекс Go", объявили забастовку

В Асбесте (Свердловская область) таксисты, сотрудничающие с сервисом-агрегатором "Яндекс Go", объявили трехдневную забастовку. Они возмущены отменой бонусов и ухудшением условий работы на сервис.

Несколько десятков водителей собрались на одной из центральных площадей города и заявили, что не будут выходить на линию, пока руководство сервиса не начнет переговоры. Жителей города они попросили отнестись к ситуации с пониманием, отмечает паблик "Инцидент Асбест".

"У водителей всех семьи, ипотеки, дети – кормить нечем", - говорят участники акции. Они отмечают, что с новыми условиями таксисты будут работать в убыток себе.