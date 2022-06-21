21 Июня 2022
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Экономика Свердловская область
Забастовка таксистов в Асбесте. (2022) | Фото: vk.com/inasbest / Инцидент Асбест

В Асбесте таксисты, работающие с "Яндекс Go", объявили забастовку

В Асбесте (Свердловская область) таксисты, сотрудничающие с сервисом-агрегатором "Яндекс Go", объявили трехдневную забастовку. Они возмущены отменой бонусов и ухудшением условий работы на сервис.  

Несколько десятков водителей собрались на одной из центральных площадей города и заявили, что не будут выходить на линию, пока руководство сервиса не начнет переговоры. Жителей города они попросили отнестись к ситуации с пониманием, отмечает паблик "Инцидент Асбест".

"У водителей всех семьи, ипотеки, дети – кормить нечем", - говорят участники акции. Они отмечают, что с новыми условиями таксисты будут работать в убыток себе.

Теги: такси, агрегатор, сервис, яндекс Go, забастовка, асбест



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