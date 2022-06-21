В Кремле оценили продажу главредом "Новой газеты" Нобелевской медали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о продаже главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратовым Нобелевской медали для помощи беженцам из Украины.

"Очень много людей помогает беженцам с Украины, которые пребывают на территорию России. Их становится все больше и больше. Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно то, что касается детей, может приветствоваться", - цитирует Пескова "Ъ". Он отметил, что речь о многих людей, и о едином народном порыве.

Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 г. "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Сегодня стало известно, что он продал свою Нобелевскую медаль на аукционе Heritage в США за $103,5 млн при стартовой цене в $550 тыс. Покупатель поделал остаться неизвестным. Муратов заявил, что вырученные деньги направит в фонд ЮНИСЕФ на поддержку беженцев с Украины и их детей.