21 Июня 2022
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тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Во Владимире уволили начальника одной из колоний после избиения заключенными осужденного - ФСИН

Во Владимире начальник одной из колоний и ряд его подчиненных были уволены после избиения заключенными осужденного. Глава областного управления ФСИН при этом привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщило пресс-бюро ФСИН России.

На прошлой неделе стало известно о переводе из одной колонии во Владимирской области в другую Алексея Навального. До сих пор он находился в ИК-2 общего режима в Покрове. Теперь, по данным СМИ, он будет отбывать наказание в ИК-6 в поселке Мелехово – это колония строгого режима.

Адвокат Навального Ольга Михайлова также подтвердила СМИ, что Навальный переведен в другую ИК – в связи со вступлением в силу приговора по делу о мошенничестве (суд постановил, что Навальный должен быть переведен в заведение строгого режима).

Теги: владимир, колония, избиение, осужденные, увольнение, фсин



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