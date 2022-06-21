В Кремле посоветовали Южной Осетии сменить формулировку для референдума о вступлении в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что южноосетинские власти должны устранить юридический казус, возникший после решения провести референдум об объединении с Россией. По словам представителя Кремля, Россия не может "с кем-то объединиться". Он отметил, что ранее российская сторона уже говорила южноосетинским властям об этом казусе.

"Постановка вопроса об объединении. Там так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Здесь, наверное, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединиться с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет. Юридический казус возникает. Скорее наши коллеги должны там сами определиться и разобраться", - цитирует "Ъ" заявление Пескова, прозвучавшее во время пресс-колла в ответ на просьбу прокомментировать заявление администрации президента Южной Осетии о том, что референдум не был согласован с Москвой и нарушает пункты договора о российско-осетинском сотрудничестве.

Напомним, новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил, что референдум о присоединении республики к Российской Федерации не был согласован с администрацией президента России. Ранее во время предвыборной президентской кампании конкурент Гаглоева и на тот момент действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пообещал летом провести референдум о вхождении республики в состав РФ и об объединении Южной и Северной Осетии. Тогда в Кремле воздерживались от комментариев по этому поводу.