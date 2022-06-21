Нижний Тагил отправил в ЛНР автомобиль "Урал" в качестве гуманитарной помощи

Из Нижнего Тагила в Луганскую народную республику в качестве гуманитарной помощи отправлен автомобиль "Урал" с оборудованием для ремонтно-восстановительных работ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральского города.

Ранее мэр Владислав Пинаев, который в мае лично ездил в Луганск, рассказал о потребности в строительном оборудовании для восстановления и ремонтов разрушенных сооружений на территориях, где сейчас проходит специальная военная операция. На просьбу главы города откликнулось ЗАО "Стройкомплекс". Предприятие подготовило к отправке в ЛНР аварийно-ремонтную машину – автомобиль "Урал" с прицепом.

"Машина укомплектована универсальным оборудованием для восстановительных, ремонтных, спасательных работ. На ней установлена дизельная электростанция, сварочный генератор, газорезательное оборудование, домкраты, гидравлические ножницы, автономная подъемная станция. Отправляем также ручной и электроинструмент – дрели, болгарки, перфораторы, пилы, лопаты и многое другое. Дополнительно для загрузки машины добавили строительные материалы для восстановления поврежденных кровель", - рассказал гендиректор "Стройкомплекса" Илья Баянкин.

Планируется, что уже в эту пятницу, 24 июня, "Урал" прибудет в Луганскую область.