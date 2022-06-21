21 Июня 2022
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Гуманитарная помощь, отправленная из Нижнего Тагила в Луганскую народную республику (2022) | Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Нижний Тагил отправил в ЛНР автомобиль "Урал" в качестве гуманитарной помощи

Из Нижнего Тагила в Луганскую народную республику в качестве гуманитарной помощи отправлен автомобиль "Урал" с оборудованием для ремонтно-восстановительных работ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральского города.

Ранее мэр Владислав Пинаев, который в мае лично ездил в Луганск, рассказал о потребности в строительном оборудовании для восстановления и ремонтов разрушенных сооружений на территориях, где сейчас проходит специальная военная операция. На просьбу главы города откликнулось ЗАО "Стройкомплекс". Предприятие подготовило к отправке в ЛНР аварийно-ремонтную машину – автомобиль "Урал" с прицепом.

Гуманитарная помощь, отправленная из Нижнего Тагила в Луганскую народную республику(2022)|Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

"Машина укомплектована универсальным оборудованием для восстановительных, ремонтных, спасательных работ. На ней установлена дизельная электростанция, сварочный генератор, газорезательное оборудование, домкраты, гидравлические ножницы, автономная подъемная станция. Отправляем также ручной и электроинструмент – дрели, болгарки, перфораторы, пилы, лопаты и многое другое. Дополнительно для загрузки машины добавили строительные материалы для восстановления поврежденных кровель", - рассказал гендиректор "Стройкомплекса" Илья Баянкин.

Планируется, что уже в эту пятницу, 24 июня, "Урал" прибудет в Луганскую область.

Гуманитарная помощь, отправленная из Нижнего Тагила в Луганскую народную республику(2022)|Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Теги: Нижний Тагил, помощь, ЛНР



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