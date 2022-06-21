Жителей Челябинской области осудят за нарушение режима особо охраняемых природных территорий

Жителей Троицкого района осудят за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В заказнике, расположенном на территории Восточно-Санарского участкового лесничества, обнаружили трактор и другую технику. Был поврежден почвенно-плодородный слой земли. Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались два брата, которые знали о запрете проведения каких-либо работ на территории заказника, но решили осуществить добычу залегающих недр.

Ущерб составил более 80 тыс. рублей. обвиняемые его уже возместили.