21 Июня 2022
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Фонд святой Екатерины (2022) | Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Умная техника для слабовидящего поэта и новый дом для многодетной семьи - фонд святой Екатерины продолжает марафон добрых дел

Несмотря на трагические происшествия, случившиеся в жизни слабовидящего Сергея Мамаева, его жизнь наполнена творчеством и нацелена в будущее. В январе случился пожар, в котором сгорел дом Сергея, а вместе с ним и умное оборудование, помогавшее ему лучше адаптироваться к нормальной жизни. Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга помогла с выделением нового жилья, выделив комнату, а необходимую технику для возвращения к привычной жизни в «мире на ощупь» помог приобрести Фонд святой Екатерины.

Сегодня у Сергея имеется бытовая техника, которая управляется при помощи голоса и специальных программ, установленных в телефоне. Коробки со стиральной машины, пылесосом, мультипекарем, утюгом, кофеваркой, чайником, холодильником и другими умными приборами будут тоже вскоре распакованы и установлены.

бытовая техника, товары, утюг(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Но самое ценное, по мнению Сергея, — это специальное рабочее место, которое позволяет ему с легкостью пользоваться компьютером: «На компьютере установлена программа, которая озвучивает голосом все, что расположено на экране. Я с легкостью читаю электронную почту, нажав лишь сочетание клавиш. Я сам делаю практически все: пишу стихи и прозу, веду свою страницу “ВКонтакте”. Это, кстати, самая доступная социальная сеть для слабовидящих пользователей. Раньше я долгое время занимался ремонтом и обслуживанием компьютеров — моим главным помощником была собака-поводырь. В ближайшее время закончу новый бизнес-план, проведу защиту и вновь вернусь к собственному делу».

компьютер, интернет, IT, цифровизация(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Кроме писательской деятельности Сергей еще участвует в танцевальных постановках и конкурсах, ходит в походы и является постоянным участником «Марафона в темноте».

«В общении с Сергеем Мамаевым нас поразило, насколько он позитивный, целеустремленный и разносторонний. И его пример показывает, что даже в сложных ситуациях нельзя опускать руки. Современный мир настолько технологичный, что позволяет сделать жизнь в быту простой и понятной. Руководством Фонда было принято решение обеспечить Сергея необходимой умной техникой для дома, чтобы он смог вернуться к привычной жизни и дальше развивать свои таланты», — рассказывает заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Областная детская клиническая больница №1(2019)|Фото: Накануне.RU

Семья Немытовых из Алапаевска тоже нашла поддержку в Фонде святой Екатерины. Год назад у них сгорел дом и все дворовые постройки. По счастливой случайности никто не погиб, правда глава семьи травмировался, а его сын Слава получил ожог. Супруга и остальные трое детей не пострадали.

семья, икона(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Долгое время семья ютилась в садовом домике, потом в маленькой квартире социального найма, пока на помощь не пришел Фонд святой Екатерины. Благотворители купили для многодетной семьи новый дом.

дом, село, постройка(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, слабовидящий поэт, умная техника, многодетная семья



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