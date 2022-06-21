Колхозные "войны" в Зауралье. Почему аграриев лишают земли, в обработку которой они вложили десятки миллионов рублей?

Россия - мировой игрок на продовольственном рынке. Всевозможные санкции обнажили эту истину самым очевидным образом. Логично, что внимание к ситуации в сельском хозяйстве регионов страны становится все более пристальным. И вот в этом году на уральских просторах обнаруживаются обстоятельства, которые порождают риск недосчитаться несколько тысяч тонн зерновых культур и потерять тысячи гектар обработанных полей. Причем, причина вовсе не в капризах уральской погоды или в отсутствии субсидий фермерским хозяйствам.

Как полагают местные наблюдатели, конфликты пятилетней давности вокруг колхозов на Кубани и в Ставрополье, когда аграрии были готовы ехать на тракторах в Москву, чтобы увидеться с президентом Владимиром Путиным, теперь могут повториться и в Курганской области. Как и тогда на юге России, в Зауралье сейчас складывается ситуация, создающая угрозы для обеспечения общей продовольственной безопасности страны.

История вопроса такова.

В 2007 году в Курганскую область приехали челябинские бизнесмены с намерением вложить свои силы и средства в разработку заброшенных земель Зауралья. Осмотрели территорию в Целинном районе, оценили необработанные поля и разваливающее сельское хозяйство, и приняли решение – будем вкладываться. Было заключено несколько договоров долгосрочной аренды земельных участков, принадлежащих сельчанам, началась реальная работа. Пошло приобретение сельскохозяйственной техники, удобрений, семян. На протяжении лет ритмично работали, инвестировали и деньги, и силы.

В 2019 году эти земли были переданы ООО «Агроинвест» для ведения сельхозработ, так как результатами деятельности компании были довольны на тот момент все – и собственники земельных паев, и правительство Курганской области, ежегодно отчитывающееся в Москву о динамике показателей.

НО! Как часто в России в случае ведения кропотливого и успешного бизнеса появляется это "НО"!

Накануне наступления срока по вопросу продления аренды (срок истекал 1 июня текущего года), «Агроинвесту» с разных сторон начали поступать недвусмысленные намеки, что, мол, на площади по одному из участков (почти 4 тысячи гектар около села Большое Дубровное) компании не стоит рассчитывать.

В апреле 2022 года один из 165 пайщиков, Раис Сабиров, владеющий всего 24,2 гектара (1/165 доля от общей площади) через суд вдруг решил потребовать наложения ограничительных мер в отношении ООО «Агроинвест». Согласно судебному решению, аграриям запретили даже заходить на почти 4 тысячи гектар полей, которые обрабатывались усилиями компании на протяжении 15 лет.

Что любопытно. Решением суда почти мгновенно воспользовалось ООО «Матвеевское», которое в ночь с 3 на 4 мая вывело свою сельхозтехнику на поля сеять лен. Полиции потребовалось целых два дня, чтобы приехать на место разворачивающихся спорных событий. Несмотря на то, что в действиях установленных полицией лиц усматривался уголовный состав о самоуправстве (ст.330 УК РФ), оперативники ОЭБиПК МО МВД «Куртамышский» усмотрели в действиях фермеров лишь «административку». Еще характерная деталь: директор ООО «Матвеевское», Раис Сабиров и опрашиваемые вместе с ними граждане от дачи объяснений отказались, сославшись на ст. 51 Конституции. Такие вот юридически продвинутые селяне оказались.

По факту ситуация сложилась удивительная. На конкретном примере обнаруживается, как удобно вести бизнес в Курганской области - можно просто приехать на уже обработанную площадку и начать зарабатывать, рискуя нарваться лишь на административный штраф за самовольный захват земли (санкция ст. 7.1 КоАП РФ предусматривает наказание для юрлиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей).

А, что касается ООО «Агроинвест», вложившего не один десяток миллионов рублей в обработку этой земли, то, конечно, бизнесмены с отказом в возбуждении уголовного дела не согласились. Постановление было обжаловано через прокуратуру Целинного района с указанием, что проверка была проведена поверхностно. Но в районном отделении надзорного ведомства с доводами не согласились и в удовлетворении жалобы отказали.

Почему силовики заняли именно такую позицию - бог весть. Но в ООО «Агроинвест» намерены всем законными способами отстаивать свое право на землю. Компания уже два раза обращалась в Целинный районный суд с иском к Раису Сабирову, инициировавшему запрет на использование участка в Большом Дубровном с требованием возместить понесенный ущерб, который аграрии оценили в 198,5 миллионов рублей.

Из заявления следует (есть в распоряжении редакции), что «Агроинвест» на данный момент лишен возможности проводить посевные сезонно-полевые работы, а это неминуемо приведет к причинению существенных убытков и реального ущерба (понесенных осенью 2021 года затрат по обработке земли – 5,2 млн. руб.) и упущенной выгоды (недополученного дохода от урожая 2022 по продаже льна (около 4,5 тысяч тонн, ориентировочно оценивается в 193,2 млн.руб.).

Удивительно, но иски были возвращены заявителю. Мотивация суда - в заявлении якобы допущены опечатки. И пока «Агроинвест» бьется в судах за справедливость, отстаивая свои законные права - на полях в Большом Дубровном майские ночные события с посевом и появлением чужой техники повторились. И в этот раз ни полиция, ни прокуратура внимания беззаконию не уделили.

В истории аграрных регионов нашей страны был печальный эпизод, который в массовом сознании даже стал мемом - Кущевка. Там долгое время все вопросы, в том числе и в сельскохозяйственных делах, решались не с помощью закона и УК РФ, а "по понятиям", с опорой на личные связи в судах и правоохранительных органах. Неужели в современном Зауралье такое может как-то повториться!?

А ведь осенью местным и региональным властям придется "считать цыплят". Не окажется ли так, что чиновникам понадобится срочно искать аргументы, чтобы федеральному Минсельхозу объяснять снижение урожайности и риски продовольственной безопасности? Вопрос-то сегодня не проходной, а самый что ни на есть актуальный в корреляции с беспрецедентными внешнеэкономическими санкциями?...