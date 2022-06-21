Напряжение на рынке труда начинает расти – министр труда Котяков

21 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot;, медицинская маска, медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Напряжение на рынке труда начинает расти – министр труда Котяков

Минтруда констатирует рост напряжения на рынке труда. "В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти", - заявил министр труда РФ Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Читайте также:

"В последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", - добавил Котяков.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся рисках роста безработицы и призвал "держать ситуацию под контролем".

По словам аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), прежде всего угроза существует для субъектов с ярко выраженной промышленной структурой экономики.

В 53 регионах показатель уровня безработицы увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января — марта текущего года. Наибольшие показатели безработицы ожидаются в Курганской области (12,5%), Коми (12,3%), Карелии (11,8%), Ульяновской и Костромской областях (10,5%).

Также ожидается существенная потеря рабочих мест в ряде обслуживающих потребности производств отраслей (транспорт и логистика, оптовая торговля, посреднические услуги и т. п.).

В то же время, по мнению экспертов, работодатели чаще будут использовать другие инструменты оптимизации фонда оплаты труда — перевод сотрудников в простой или сокращение переменной части.

Теги: антон котяков, рынок труда, безработица, минтруд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети