Напряжение на рынке труда начинает расти – министр труда Котяков

Минтруда констатирует рост напряжения на рынке труда. "В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти", - заявил министр труда РФ Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"В последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", - добавил Котяков.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся рисках роста безработицы и призвал "держать ситуацию под контролем".

По словам аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), прежде всего угроза существует для субъектов с ярко выраженной промышленной структурой экономики.

В 53 регионах показатель уровня безработицы увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января — марта текущего года. Наибольшие показатели безработицы ожидаются в Курганской области (12,5%), Коми (12,3%), Карелии (11,8%), Ульяновской и Костромской областях (10,5%).

Также ожидается существенная потеря рабочих мест в ряде обслуживающих потребности производств отраслей (транспорт и логистика, оптовая торговля, посреднические услуги и т. п.).

В то же время, по мнению экспертов, работодатели чаще будут использовать другие инструменты оптимизации фонда оплаты труда — перевод сотрудников в простой или сокращение переменной части.