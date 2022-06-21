Маршрут "Екатеринбург - Ереван" стал ежедневным для авиапассажиров

Из Екатеринбурга в столицу Армении можно улететь в любой день недели. Благодаря расширению полетной программы по данному маршруту и включению в нее авиакомпании "Россия", рейсы из уральской столицы в Ереван стали ежедневными.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе международного аэропорта "Кольцово", для авиакомпании это уже известный маршрут, однако со вчерашнего дня число рейсов было увеличено до 5 раз в неделю: понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье. На современных отечественных лайнерах SSJ100 отправиться в столицу Армении можно в 21.05, потратив на весь путь 2 ч.40 мин. Отправление из Еревана проходит на следующий день в 00.35, прибытие в Екатеринбург - в 05.10.

Вместе с "Россией" из "Кольцово" в Ереван также летает авиакомпания Red Wings, осуществляя рейсы четыре раза в неделю. Теперь же в субботу и воскресенье пассажиры смогут выбрать для себя более предпочтительного перевозчика.



В аэропорту также добавили, что на сегодняшний день Ереван является востребованным направлением полетов для екатеринбуржцев. По итогам 2021 года на маршруте было обслужено около 50 тыс. пассажиров.

