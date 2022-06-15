На трассе Пермь – Екатеринбург восстановили надземный пешеходный переход

Надземный пешеходный переход на трассе Пермь - Екатеринбург восстановлен. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе минтранса Прикамья.

По данным ФКУ Упрдор "Прикамье", для того, чтобы вернуть массивную конструкцию на место, дорожникам пришлось использовать спецтехнику повышенной грузоподъемности. Пешеходный переход, весом почти 47 тонн и длиной 39 метров устанавливали более четырех часов. На время работ движение на этом участке было полностью перекрыто.

Пешеходный путепровод будет введен в эксплуатацию в конце октября.

Напомним, 28 сентября 2021 года, в 4.15 по трассе Пермь – Екатеринбург ехал грузовик "МАН" на 50 км трассы водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Он упал как на "МАН", так и на ехавшую во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли на месте.

Также надземный переход был снесен 27 мая 2022 года. Водитель с травмами был госпитализирован.