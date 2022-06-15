15 Июня 2022
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Общество Челябинская область
карабаш дорожный указатель (2004) | Фото: Накануне.ru

В Карабаше продолжается рекультивация территорий, загрязнённых в советский период

В Карабаше продолжается широкомасштабный проект по рекультивации и благоустройству территорий, которые были загрязнены в советский период. Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар подвела промежуточные итоги первого года работы.

В 2022 году специалисты продолжают технический этап рекультивации бесхозного хвостохранилища №3. Благодаря этому будет полностью прекращено вымывание и выветривание отходов прошлого комбината. После этого на хвостохранилище начнут биологический этап рекультивации: завезут плодородный грунт и высадят многолетние травы.

Завершилась очистка акватории Карабашского пруда и сейчас завершается благоустройство набережной. Пруд приобретает ухоженный вид, а его набережная превращается в современную прогулочную зону.

Активные работы идут на территориях у подножья Золотой горы, а также возле Рыжего ручья и в пойме реки Сак-Элга. 

На некоторых участках работы уже полностью завершены, взошла трава.

На территориях присутствия Русская медная компания на постоянной основе реализует экологические проекты: от озеленения промышленных площадок и зарыбления местных водоёмов до рекультивации объектов накопленного в прошлом веке вреда.

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