В Карабаше продолжается рекультивация территорий, загрязнённых в советский период
В Карабаше продолжается широкомасштабный проект по рекультивации и благоустройству территорий, которые были загрязнены в советский период. Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар подвела промежуточные итоги первого года работы.
В 2022 году специалисты продолжают технический этап рекультивации бесхозного хвостохранилища №3. Благодаря этому будет полностью прекращено вымывание и выветривание отходов прошлого комбината. После этого на хвостохранилище начнут биологический этап рекультивации: завезут плодородный грунт и высадят многолетние травы.
Завершилась очистка акватории Карабашского пруда и сейчас завершается благоустройство набережной. Пруд приобретает ухоженный вид, а его набережная превращается в современную прогулочную зону.
Активные работы идут на территориях у подножья Золотой горы, а также возле Рыжего ручья и в пойме реки Сак-Элга.
На некоторых участках работы уже полностью завершены, взошла трава.
На территориях присутствия Русская медная компания на постоянной основе реализует экологические проекты: от озеленения промышленных площадок и зарыбления местных водоёмов до рекультивации объектов накопленного в прошлом веке вреда.