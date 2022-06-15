15 Июня 2022
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Экономика В России
Сергей Чемезов, Ростех (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Чемезов: россияне утратили доступ к отдельным товарам

Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств.

Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам,  изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами, — это "путь в никуда".

Чемезов считает введенные ограничения беспрецедентными, отмечая, что "замещать все — бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно". "Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения", — сказал глав госкорпорации. Он отметил, что в текущих условиях главное — "сохранять трезвость ума" и осознавать масштаб задач.

Пошаговый план действий на ближайшую перспективу должен базироваться на ответах на вопросы, какие конкретно товары и технологии в настоящее время определяют зависимость от импорта; есть ли пути параллельного импорта, или альтернативные поставщики; сколько времени потребуется, чтобы сделать самим, сообщает РБК.

Ранее Чемезов заявлял, что "Ростех" может рассмотреть возможность приобретения активов ушедших из РФ западных промышленных компаний.

Теги: Чемезов, Ростех



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