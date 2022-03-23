Мэр Горловки призвал мэра Краматорска бежать, пока не поздно

Глава администрации Горловки Иван Приходько призвал мэра Краматорска Александра Гончаренко бежать, пока не поздно. Об этом он сказал в своем видеообращении к жителям пока еще оккупированного Краматорска.

Накануне Гончаренко обвинил местных жителей в предательстве, так как многие из них выкладывают видео передвижения украинской военной техники. Из-за этого погибли военнослужащие, был уничтожен склад ГСМ и несколько единиц техники. Чиновник назвал людей "сволочами" и "тварями", которых он не простит.

"А кто тебе сказал, товарищ Гончаренко, что эти колонны твоих "героев" для этих людей "свои"?" - сказал Приходько.

"Саша, беги, пока тебя люди на вилах не вынесли", - заключил горловский мэр.

Он добавил, что российские военные уничтожают в Краматорске военную инфраструктуру, в отличие от Горловки или Донецка, по которым ВСУ стреляют без разбора.