Для Миасса закупят четыре троллейбусы за 96,5 млн рублей

В Миассе объявили аукцион на поставку четырех троллейбусов. Начальная цена контракта составляет 96,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от поставщиков будут принимать до 29 марта, итоги подведут 31 марта.

Победитель должен будет поставить четыре низкопольных троллейбуса 2022 года выпуска без эксплуатационного пробега. Транспорт должен быть оборудован местами для пассажиров из числа инвалидов. Троллейбусы должны поставить в город в течение 60 дней с даты заключения контракта.