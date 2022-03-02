02 Марта 2022
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Сосульки на крыше (2022) | Фото: пресс-служба Администрации Североуральского городского округа

Жители Североуральска жалуются на гигантские "сосульки-убийцы"

Жители Североуральска (считается вотчиной "Русала") пытаются обратить внимание властей на сходящий с крыш домов снег и образующиеся на козырьках и балконах гигантские сосульки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, от горожан поступает множество жалоб: так, по нескольким адресам в результате схода снега была повреждена электропроводка и жители на некоторое время остались без света. В другом месте снег сошел на тротуары, пешеходные дорожки и даже на входную группу магазина "Семья". В результате инцидента никто не пострадал. А о больших нависших сосульках сообщили жители домов на улицах 50 лет СУБРа, Мира и Молодежная.

Сосульки на крыше(2022)|Фото: пресс-служба Администрации Североуральского городского округа

В связи со множеством обращений и.о. главы Североуральского городского округа Светлана Миронова поручила проработать с управляющими компаниями решение данного вопроса. Представители УК пообещали, что займутся этой проблемой, а также оградят места, представляющие опасность, сигнальной лентой.

Снег на крыше(2022)|Фото: пресс-служба Администрации Североуральского городского округа

В мэрии напомнили жителям Североуральска, что, находясь в опасной зоне, можно получить тяжелые и опасные травмы от падающего снега и сосулек и даже погибнуть. Горожан призывают быть внимательными и осторожными, находясь вблизи зданий.

Теги: Североуральск, мэрия, сосульки, снег



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