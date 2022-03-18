Сергей Марков: "Запрещать YouTube было бы ошибкой"

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал Накануне.RU информацию о возможной блокировке видеохостинга YouTube.

По его мнению, блокировать ресурс нельзя, несмотря на то, что тот ведет жесткую политическую антироссийскую цензуру.

"Не нужно блокировать YouTube. Это прежде всего собрание фильмов и собрание частных тв. Запрет YouTube приведет к значительному ухудшению качества жизни миллионов российских граждан. YouTube значительно важнее, чем Фейсбук или Твиттер. Facebook и Twitter политические феномены. YouTube - это социальный феномен. Поэтому YouTube запрещать было бы ошибкой. Даже если там антироссийская политическая цензура. Ну пока пусть", - отметил политолог.

Сергей Марков полагает, что прежде чем блокировать YouTube небходимо, создать сильную альтернативу для него - сделать так, чтобы Rutube хорошо функционировал. Провести рекламу российского видеохостинга - в том числе по всем телевизионым каналам. Потом дать пользователям перевести свои ресурсы с YouTube на Rutube. И только после этого запрещать YouTube.

"А сейчас не надо. Люди и так в шоке от разных санкций. Не надо перегружать людей проблемами. Надо не лишать людей пространства грез в YouTube. Нужно сначала создать пространство грез в Rutube", - отметил Сергей Марков.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, сообщили, что YouTube в ближайшие дни могут заблокировать.

"Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — сообщает агентство.

Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.