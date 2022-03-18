Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 марта, внес в Госдуму предложение назначить Эльвиру Набиуллину главой Центрального банка России на ближайшие пять лет.

Ранее в Кремле отказались комментировать возможность внесения кандидатуры Набиуллиной или какого-то другого человека.

На текущей неделе в сети и СМИ появились предположения о том, что Набиуллина может покинуть пост главы регулятора. Например, на это косвенно мог указывать тот факт, что она не вошла в правительственную комиссию по противодействию санкциям – туда вошел ее заместитель Владимир Чистюхин, его, кстати, и называли основным претендентом на пост.

Также в начале операции РФ на Украине, когда стало известно о заморозке 300 млрд долларов валютных резервов, ходили слухи, что Набиуллина сама хотела покинуть свой пост, но ее отставку не приняли.

Напомним, ЦБ с началом кризиса поднял ключевую ставку в два раза – до невиданных 20%. Сегодня совет директоров Центрального банка примет уже очередное решение по ставке. При этом впервые за долгое время Набиуллина не будет давать пресс-конференцию, она лишь выступит с заявлением по итогам заседания СД ЦБ.