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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Перми суд отправил на лечение пенсионера, открывшего огонь по детскому саду

Индустриальный районный суд Перми отправил на принудительное лечение пенсионера, который осенью прошлого года устроил стрельбу из окна дома в сторону детского сада и полицейских, сообщают РИА "Новости".

Напомним, ранее психиатрическая экспертиза установила невменяемость мужчины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных меры медицинского характера.

"Следствием установлено, что 16 сентября 2021 года в дневное время в одной из квартир многоквартирного дома 81-летний местный житель, грубо нарушая общественный порядок, вооружился охотничьим ружьем, из которого производил выстрелы во входную дверь соседей, а также из окна квартиры в направлении детского сада, расположенного напротив дома. Кроме того выстрелы были произведены в сторону сотрудников полиции, прибывших по вызову жильцов дома. В ходе следствия было установлено, что мужчина незаконно хранил в доме огнестрельное оружие", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении 81-летнего стрелка были возбуждены дела по статьям хулиганство, угроза применения насилия в отношении полицейских при исполнении, незаконное хранение огнестрельного оружия.

Теги: детский сад, стрельба, пенсионер



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Ранее 14.01.2022 21:18 Мск В Перми пенсионера, стрелявшего по детскому саду, отправят на принудительное лечение


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