21 Февраля 2022
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ДНР, Донецк, эвакуация (2022) | Фото: Накануне.RU

В Пермский край в ближайшее время прибудут 500 беженцев

В Пермь в ближайшее время приедут 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом стало известно сегодня во время заседания совета глав муниципальных образований, которое провел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Первых беженцев планируют разместить в Перми и Пермском районе. В дальнейшем, если прибудет еще больше людей, пункты временного размещения развернут в Березниках и Бардинском муниципальном районе.

Пункты обеспечены всем необходимым: пищеблоком, местами для отдыха. В основном это санатории и детские оздоровительные лагеря, приспособленные для пребывания людей. В связи с ситуацией в Прикамье был создан оперативный штаб, который координирует действия различных ведомств.

По поручению губернатора, с беженцами будут работать сотрудники краевого минтранса, минобра, минпрома, минздрава.

"Здесь ключевое значение будет иметь взаимодействие между вами - главами территорий и министерствами ключевыми в региональном правительстве. Я специально это проговариваю. Мы должны обеспечить все. С точки зрения минсоцразвития, чтобы были обеспечены необходимые помещения, минздрав - оказание медпомощи, если необходимо - проведение тестирования на выявление коронавирусной инфекции. По линии минтранса необходима координация действий с нашими основными перевозчиками - РЖД, вопрос организации на вокзалах пунктов регистрации прибывающих, минпром - вопрос трудоустройства людей, минобр - процесс обучения не должен прерываться", - дал поручения губернатор.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область.

Теги: беженцы, пункт временного размещения, ДНР, ЛНР, Донбасс



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