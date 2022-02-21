Депутату Елене Янчук грозит арест за попытку отстоять интересы жителей в Троицком лесу

Депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Янчук отвезли в ОВД Измайлово и удерживают там без объяснения причин. Юристы Компартии предполагают, что Янчук задержали даже без подготовленных в отношении нее материалов дела.

Задержание началось с того, что к ней на остановке обратился оперативник в штатском. "Причину объяснить не смог. Подъехала машина через 10 минут, вышел второй сотрудник, объяснить причину тоже не мог. Вышел третий. Представился замначальника ОВД Измайлово. Причина: предложил проехать поговорить о повторном незаконном митинге и его организации. Увели под руки, применили силу. Это незаконно", - заявил юрист Максим Сикач.

Сперва в ОВД к ней даже не пускали адвоката, но, в конце концов, ему удалось попасть к Елене Янчук. "Адвокат прошел к Елене. Туда же прошел "человек в капюшоне" с фотографией задержания Елены. Но следователя пока нет. Зачем доставляли депутата, если следователя нет и даже материал, похоже, не подготовлен?" - недоумевает юрист.

Отметим, что 12 февраля Елена Янчук участвовала в народном сходе в Троицком лесу, где разгорелись протесты из-за масштабной вырубки под застройку. После этого схода, который закончился жесткими задержаниями со стороны полиции, уже были арестованы, либо оштрафованы несколько активистов.

Если Елене Янчук вменяют "организацию незаконного митинга" 12 февраля, то это ей грозит штрафом в 300 тыс. руб., либо арестом до 30 суток, учитывая задержания депутата по "московскому делу" из-за послевыборных сходов на Пушкинской площади.

Депутат Госдумы Сергей Обухов полагает, что начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов довольно быстро оправился от истории с якобы его "охотой на егеря" и снова переключился на "охоту" на оппозицию.

"Глава московских полицейских Баранов, видимо, оправился от громких последствий своей недавней скандальной тверской охоты, и вот теперь стал активнее охотиться на активистов КПРФ", - отметил Сергей Обухов в телеграм-канале.

Он назвал происходящее незаконными действиями сотрудников полиции, указав на то, что они проигнорировали сохраняющийся статус Елены Янчук как кандидата в депутаты Государственной думы, задержание которой без согласования с прокуратурой невозможно. В связи с этим Сергей Обухов направил депутатские запросы прокурору Москвы, начальнику ГУ МВД России по Москве и начальнику ОМВД по району Измайлово.

Обновлено в 14.45 мск: в итоге на Елену Янчук составили протокол о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. По этой статье Янчук грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов. "Никакой незаконной акции там не было, а с троичанами работаю по их обращениям. Вместо этого лучше бы власти начали переговоры с людьми по ситуации с Троицким лесом!" - рассказала она.