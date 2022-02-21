21 Февраля 2022
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Политика Москва
Елена Янчук (2022) | Фото: личный архив Елены Янчук

Депутату Елене Янчук грозит арест за попытку отстоять интересы жителей в Троицком лесу

Депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Янчук отвезли в ОВД Измайлово и удерживают там без объяснения причин. Юристы Компартии предполагают, что Янчук задержали даже без подготовленных в отношении нее материалов дела.

Задержание началось с того, что к ней на остановке обратился оперативник в штатском. "Причину объяснить не смог. Подъехала машина через 10 минут, вышел второй сотрудник, объяснить причину тоже не мог. Вышел третий. Представился замначальника ОВД Измайлово. Причина: предложил проехать поговорить о повторном незаконном митинге и его организации. Увели под руки, применили силу. Это незаконно", - заявил юрист Максим Сикач.

Сперва в ОВД к ней даже не пускали адвоката, но, в конце концов, ему удалось попасть к Елене Янчук. "Адвокат прошел к Елене. Туда же прошел "человек в капюшоне" с фотографией задержания Елены. Но следователя пока нет. Зачем доставляли депутата, если следователя нет и даже материал, похоже, не подготовлен?" - недоумевает юрист.

Отметим, что 12 февраля Елена Янчук участвовала в народном сходе в Троицком лесу, где разгорелись протесты из-за масштабной вырубки под застройку. После этого схода, который закончился жесткими задержаниями со стороны полиции, уже были арестованы, либо оштрафованы несколько активистов.

Елена Янчук(2022)|Фото: Максим Сикач

Если Елене Янчук вменяют "организацию незаконного митинга" 12 февраля, то это ей грозит штрафом в 300 тыс. руб., либо арестом до 30 суток, учитывая задержания депутата по "московскому делу" из-за послевыборных сходов на Пушкинской площади.

Депутат Госдумы Сергей Обухов полагает, что начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов довольно быстро оправился от истории с якобы его "охотой на егеря" и снова переключился на "охоту" на оппозицию.

"Глава московских полицейских Баранов, видимо, оправился от громких последствий своей недавней скандальной тверской охоты, и вот теперь стал активнее охотиться на активистов КПРФ", - отметил Сергей Обухов в телеграм-канале.

Он назвал происходящее незаконными действиями сотрудников полиции, указав на то, что они проигнорировали сохраняющийся статус Елены Янчук как кандидата в депутаты Государственной думы, задержание которой без согласования с прокуратурой невозможно. В связи с этим Сергей Обухов направил депутатские запросы прокурору Москвы, начальнику ГУ МВД России по Москве и начальнику ОМВД по району Измайлово.

Обновлено в 14.45 мск: в итоге на Елену Янчук составили протокол о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. По этой статье Янчук грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов. "Никакой незаконной акции там не было, а с троичанами работаю по их обращениям. Вместо этого лучше бы власти начали переговоры с людьми по ситуации с Троицким лесом!" - рассказала она.

Троицкий лес, экоцид, вырубка(2022)|Фото: vk.com/troitsk_les, скриншот

Теги: Елена Янчук, Троицкий лес



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Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2022 14:51 Мск На Елену Янчук составил протокол из-за акции в Троицке

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Ранее 21.02.2022 10:58 Мск В Москве задержали депутата гордумы Елену Янчук


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