В Перми полицейский случайно убил потерпевшего

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении пермского полицейского, случайно убившего потерпевшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Преступление было совершено 10 февраля 2022 года. Мужчина, у которого украли телевизор напал на правоохранителя с ножом. Тот обезвредил нападавшего, ударив его в голову, оказал ему первую медпомощь, но потерпевший скончался.

"10 февраля 2022 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по Перми, работая по материалу проверки о хищении имущества мужчины 1973 года рождения, находясь в его квартире, причинил потерпевшему травму, пресекая противоправные деяния. После чего гражданин скончался. Сотруднику полиции предъявлено обвинение, и судом избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил и.о. главы СКР Прикамья Валерию Сафонову представить доклад о ситуации и тщательно установить все обстоятельства случившегося.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК