Российские военные обнаружили подлодку ВМС США возле острова Уруп

В субботу российские военные обнаружили возле острова Уруп американскую подводную лодку.

Как сообщили Накануне.RU в Министерстве обороны РФ, сегодня, 12 февраля, в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния".

"В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано", - рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что в соответствии с руководящими документами по защите государственной границы страны в подводной среде экипажем фрегата "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства.

"Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ", - добавили в Минобороны.

Напомним, в конце января более 20 кораблей Черноморского флота России провели масштабные учения в Черном море.