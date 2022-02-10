Гинцбург: Жириновский не у нас вакцинировался

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что 8-кратно вакцинированный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ, в его центре вакцинацию не проходил.

"Чем он вакцинировался, я понятия не имею. Он не у нас вакцинировался", - сказал Гинцбург ОСН.

"Теперь понятно, какую тактику избрал Гинцбург", - пишет лидер "Иммунного ответа" Александра Машкова-Благих.

Сокрытие информации о болезни Жириновского критикует телеграм-канал Пул №3:

"Лидер парламентской фракции, публичный и популярный политик неделю лежит в клинике с ковидом, и никто во всей России не в курсе? Это в стране, где уже на протяжении двух лет каждый губернатор через пять минут после получения положительного теста записывает обращение к гражданам в инстаграм".



