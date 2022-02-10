10 Февраля 2022
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Общество В России
Коллаж, Владимир Жириновский, вакцинация (2022) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург: Жириновский не у нас вакцинировался

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что 8-кратно вакцинированный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ, в его центре вакцинацию не проходил.

"Чем он вакцинировался, я понятия не имею. Он не у нас вакцинировался", - сказал Гинцбург ОСН.

"Теперь понятно, какую тактику избрал Гинцбург", - пишет лидер "Иммунного ответа" Александра Машкова-Благих.

Сокрытие информации о болезни Жириновского критикует телеграм-канал Пул №3:

"Лидер парламентской фракции, публичный и популярный политик неделю лежит в клинике с ковидом, и никто во всей России не в курсе? Это в стране, где уже на протяжении двух лет каждый губернатор через пять минут после получения положительного теста записывает обращение к гражданам в инстаграм".


Теги: гинцбург, жириновский



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Развитие сюжета:

Ранее 10.02.2022 13:27 Мск Путин в курсе болезни Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления - Песков


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