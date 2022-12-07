В РФ могут создать институт для исследования влияния компьютерных игр на детей

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям при Госдуме предложила кабмину РФ определить научно-исследовательский институт, который будет исследовать влияние компьютерных игр на детей.

Также предполагается, что этот институт будет проводить экспертизы компьютерных игр. О предложении стало известно из решения соответствующей комиссии. Документом предусматривается, что по результатам экспертизы институт будет выявлять "вредоносные и опасные" компьютерные игры, сообщает ТАСС.

Напомним, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.