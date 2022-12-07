07 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В РФ могут создать институт для исследования влияния компьютерных игр на детей

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям при Госдуме предложила кабмину РФ определить научно-исследовательский институт, который будет исследовать влияние компьютерных игр на детей.

Также предполагается, что этот институт будет проводить экспертизы компьютерных игр. О предложении стало известно из решения соответствующей комиссии. Документом предусматривается, что по результатам экспертизы институт будет выявлять "вредоносные и опасные" компьютерные игры, сообщает ТАСС.

Напомним, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.

Теги: компьютерные игры, дети



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