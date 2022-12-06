В Белгородской области ПВО сбила ракету, повреждена ЛЭП

В Белгородской области над селом Казначеевка система ПВО сбила ракету. Пострадавших нет, по была повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света остаются четыре населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка.

"Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до 24:00", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также он добавил, что ВСУ обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе. Пострадавших нет, повреждены четыре частных дома.