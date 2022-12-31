Пробка со стороны Краснодарского края на Крымском мосту отсутствует

Пробка со стороны Краснодарского края на Крымский мост отсутствует, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Проезд через мост занял несколько часов. Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работал пункт обогрева для водителей и пассажиров с горячим чаем, водой и биотуалетами. 31 декабря в оперштабе сообщили, что пробка сократилась до трех километров.