Пермские следователи проверяют информацию о том, что медик отказалась помогать ребенку из-за усталости

Пермские следователи проверяют информацию о том, что медик отказалась оказывать помощь малолетнему ребенку, сообщает местное управление СК.

Проверка ведется по материалам, размещенным в соцсетях. На видеозаписи жительница поселка Орел рассказывает, что у ее сына держалась высокая температура и она вызвала "скорую". Медики "скорой" передали информацию местному фельдшеру, однако на следующий день женщина не приехала на вызов. Мать мальчика в поликлинике направили напрямую домой к фельдшеру, но медик отказалась выезжать к ребёнку, сославшись на усталость, и посоветовала не кормить его печеньем и сладким.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Березники следственного управления СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.