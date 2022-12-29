Кадыров заявил о втором этапе спецоперации "Возмездие" на Украине

В ближайшее время на территории проведения СВО стартует второй этап специальной отдельной операции "Возмездие". Об этом во время прямой линии заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

О первом этапе Кадыров рассказал в конце октября. По его словам, операцию провели чеченские батальоны и бойцы спецназа "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова. В ходе нее были уничтожены 657 украинских военнослужащих, еще 300 - ранены.

"Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается", - заявил глава Чечни.