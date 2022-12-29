СКР просит арестовать Верзилова*, "скрывающегося" в Ватикане

Следственный комитет России просит суд выдать ордер на арест Петра Верзилова* (*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ), участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** (**внесено в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ). Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев сообщил, что заседание Басманнного суда Москвы по мере пресечения состоится 9 января.

Верзилова* обвиняют в неуведомлении о наличии второго гражданства – Канады. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 330 УК РФ с 2020 года, сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

У СКР при этом есть данные (добытые полицией), что Верзилов* находится на территории Святого Престола, в резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви (то есть в Ватикане).

Примечательно, что лишение свободы по указанной статье не предусмотрено.

Между тем, 19 декабря стало известно, что в Катаре правоохранительные органы задержали нескольких активистов Pussy Riot, которые, якобы, собирались выбежать на футбольное поле на финале Чемпионата мира. Reuters сообщает, что они пытались выбежать на поле с лозунгом против военных действий России на Украине, против заключения в тюрьму Алексея Навального, а также против притеснения женщин в Иране.

По данным берлинской благотворительной организации "Кино за мир", занимающейся гуманитарными и экологическими проблемами, сотрудники службы безопасности задержали Нику Никульшину (внесена в реестр физлиц – иноагентов Минюста РФ), Верзилова* и украинского члена Pussy Riot.