Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за некачественной воды в Нижнем Тагиле

Из-за плохого качества воды в Нижнем Тагиле и отсутствия каких-либо мер по этому вопросу будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщает пресс-служба СК, горожане продолжают жаловаться на отсутствие питьевой воды в домах.

"Мер к устранению нарушений до настоящего времени уполномоченными структурами не принято. Ранее председатель СК России ставил указанную ситуацию на контроль и поручал провести процессуальную проверку. Сейчас сообщается, что проблема не устранена", - добавили в пресс-службе.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле также прошла акция, обращенная к главе города. Жители решили показать мэру, какого качества вода бежит по городским трубам, публично заполнив ею ванну в общественном месте.