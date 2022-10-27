27 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: 2001.novayagazeta.ru

Глава СКР поручил проверить жалобы на грязную воду из кранов в Нижнем Тагиле

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о некачественной воде, которая течет из кранов в квартирах жителей Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В соцсетях распространяется информация о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле. Питьевая вода в городе не соответствует нормам законодательства и фактически непригодна для употребления ввиду высокого содержания вредных веществ", - говорится в сообщении.

Проверку решили организовать после того, как в социальных сетях города стали поступать жалобы о грязной воде в квартирах местных жителей. Одни из них отметил, что качество воды падает с каждым днем, при этом цены на услуги водоснабжения только растут. Его поддержали и другие горожане.

Напомним, что борьба жителей Нижнего Тагила с чиновниками за качественную воду ведется уже давно. В сентябре прошлого года в Комсомольском сквере был организован перфоманс "Ванна мэра". Участники движения "Тагил За Перемены" вместе с общественником Антоном Журавлевым принесли в Гайд-парк ванну и заполнили ее желтой водой, которую каждый участник акции принес из собственной квартиры. После активисты позвали принять эту ванную главу города Владислава Пинаева, чтобы тот искупался в воде, в которой каждый день жители его города купают своих детей.

ванна для мэра(2021)|Фото: vk.com/ntzaperemeni

Несмотря на то, что акция прошла мирно и не требовала согласования из-за расположения сквера и малого количества участников, уже на следующий день Журавлева вызвали в полицию, чтобы составить на него административный протокол, в котором говорится, что он якобы нарушил закон 54 ФЗ.

Теги: СКР, Бастрыкин, Нижний Тагил, вода



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