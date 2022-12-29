В Екатеринбурге осуждена банда, нападавшая на перевозивших деньги курьеров

В Екатеринбурге огласили приговор по делу банды, нападавшей на перевозчиков денег. Преступников надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей: они признали виновным Низами Рагимова в участии в банде, которую создал Орифжон Сатторов. Кроме этого, присяжные посчитали доказанным, что в банду входили Руслан Ахмедов и Адыль Салаев. Также Рагимов признан виновным в руководстве бандой после задержания Сатторова.

По материалам дела, злоумышленники нападали в основном на иностранных курьеров, которые занимались перевозкой крупных сумм.

"Все совершалось по схожей схеме – члены банды вели наблюдение в районе ТК "Таганский ряд" за перевозчиками денег, затем прорабатывался план нападения. На вооружении банды было различное огнестрельное оружие, а также иные предметы, используемые в качестве оружия. Финансирование деятельности банды осуществлялось на денежные средства, полученные ее участниками при совершении нападений. В данном уголовном деле рассматривалось семь эпизодов разбойных нападений и одно приготовление к разбою", - рассказали в облсуде.

С учетом мнения присяжных, что все, кроме Салаева, не заслуживают снисхождения по доказанным эпизодам, суд назначил фигурантам различные сроки. Так, Рагимов получил 16 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 300 тысяч рублей.

Сатторову и Ахмедову по совокупности с ранее вынесенным приговором дали 27 и 22 года колонии соответственно с последующим ограничением на два года для Сатторова. При этом он проведет в тюрьме первые восемь лет из назначенных, а Ахмедов – шесть лет. Остаток наказания им придется отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, Сатторову назначен штраф в 900 тысяч рублей, Ахмедову – в 500 тысяч рублей. Отдельно Сатторов и Ахмедов обязаны возместить ущерб в 570 тысяч рублей по заявленному гражданскому иску.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

По совокупности с предыдущим приговором, Салаеву назначено 12 лет лишения свободы с последующим ограничением на год и девять месяцев. Первые пять лет Салаев будет отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в 300 тысяч рублей.

Как уточнили в областном суде, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован, но только по процессуальным основаниям.