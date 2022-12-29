Песков переадресовал в другие ведомства вопрос, защищена ли Москва от украинских беспилотников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос о том, защищены ли крупные российские города, в том числе Москва, от атак беспилотников.

"Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я все-таки переадресую вас в другие ведомства", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сегодня ряд атак произошел на несколько российских регионов. Так, система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса Саратовской области. Также сообщалось, что украинский дрон был сбит в Унече Брянской области. Предварительно, есть раненый. Кроме того, система ПВО сработала над Белгородом. Один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский – Майский.