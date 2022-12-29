29 Декабря 2022
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Происшествия Москва
Фото: Прокуратура Москвы

В экстренных службах Москвы рассказали о состоянии попавшего под наледь генерала

Пострадавший при падении глыбы льда на западе Москвы генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Переведен из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Он добавил, что при поступлении в больницу генералу диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника. Пострадавший генерал-лейтенант является сотрудником центрального аппарата МЧС России и возглавляет департамент оперативного управления министерства.

Упавшая в Москве наледь, жертвой которой стал генерал Анатолий Елизаров(2022)|Фото: Прокуратура Москвы

Напомним, трагедия произошла днем 28 декабря. Пострадавший был госпитализирован.

"В ходе прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи, а также приняты меры прокурорского реагирования. Предварительно установлено, что договор на очистку кровли отсутствует", - сообщала ранее прокуратура Москвы.

Теги: Анатолий Елизаров, генерал-лейтенант, наледь, директор департамента оперативного управления МЧС, Инициативная



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