29 Декабря 2022
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

В Москве наледь с крыши нежилого дома рухнула на генерала

В Москве с нежилого здания на ул. Инициативная на мужчину упала наледь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня днем. Пострадавший был госпитализирован.

"В ходе прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи, а также приняты меры прокурорского реагирования. Предварительно установлено, что договор на очистку кровли отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, пострадавшим является директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он был прооперирован и сейчас находится под наблюдением врачей.

Теги: Анатолий Елизаров, генерал-лейтенант, наледь, директор департамента оперативного управления МЧС, Инициативная



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