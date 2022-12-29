Энергосистема Крыма за восемь лет полностью интегрировалась в российскую – Минэнерго РФ

Спустя восемь лет после присоединения Крыма энергосистема полуострова оказалась полностью интегрирована в систему остальной части России, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ", - сообщил глава ведомства.

В 2015-м году Украина начала энергоблокаду Крыма, которая продолжалась около полугода, пока в 2016-м не был создан энергомост "Крым-Кубань".