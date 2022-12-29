29 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Силуанов опровергает слова Путина насчет падения ВВП всего на 2,5%

Министр финансов России Антон Силуанов следом за главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной дезавуирует заявления президента страны Владимира Путина на счет падения ВВП по итогам 2022 года.

Ранее президент заявил, что падение экономики составит 2,5%, может быть даже "еще поменьше". Но Силуанов считает, что снижение ВВП составит порядка 2,7%.

"Динамика ВВП хоть и снижается, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявила, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% - в зависимости от динамики показателя в ноябре и декабре.

Теги: антон силуанов, ввп, экономика, прогноз



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