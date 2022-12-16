16 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Банк России

Набиуллина не верит в прогнозы Путина: падение ВВП в 2022 году будет около 3%

В Центральном банке России не верят в сокращение экономики всего в 2,5% по итогам 2022 года. А именно об этом накануне говорил президент РФ Владимир Путин: он заявил, что ВВП в этом году упадет всего на 2,5% или даже меньше.

"В октябрьском прогнозе мы давали снижение ВВП по итогам года 3-3,5%. Мы ожидаем, что спад будет по верхней границе, возможно, даже меньше 3%. На 2023 год мы будем уточнять прогноз в феврале", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она не стала комментировать разницу с теми цифрами, которые дает президент.

Напомним, накануне Путин заявил: "По итогам года прогнозируется снижение ВВП, – действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, – примерно на 2,5 процента. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала".

Теги: эльвира набиуллина, ввп, прогноз, владимир путин



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