29 Декабря 2022
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Общество За рубежом
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Шаманы в Перу предсказали, когда закончится украинский конфликт

Группа шаманов из Перу предсказала, что украинский конфликт завершится до августа 2023 года, будет подписано мирное соглашение, сообщает Reuters.

"Хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели", - приводит агентство слова одного из шаманов.

Предсказание было сделано во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в Лиме. Шаманы проводят церемонию каждый год в конце декабря. В этот раз они использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины, отмечает агентство.

Как сообщалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский считает, что вооруженный конфликт может быть завершен в 2023 году.

Теги: шаманы, перу, украина



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