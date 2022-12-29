29 Декабря 2022
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве сотрудница "Сбера" заявила об изнасиловании на корпоративе

В Москве сотрудница "Сбера" заявила об изнасиловании на новогоднем корпоративе. Информация об этом появилась в Telegram-канале программы "Вести. Дежурная часть".

Детали привел Telegram-канал "Осторожно, Москва". 26-летняя пострадавшая – старший аналитик ПАО "Сбербанк", 22 декабря она была на новогоднем корпоративе со своими коллегами в лофте на Слободском переулке.

Во время вечеринки девушка выпила, вскоре после этого над ней якобы надругались. Но кто именно это был и при каких обстоятельствах произошло насилие, она не помнит. В ситуации разбирается полиция, проводится проверка.

Теги: Сбербанк, корпоратив, изнасилование



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