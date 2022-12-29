29 Декабря 2022
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

Лавров оценил "формулу мира" Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским. По мнению министра, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов.

"Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", - сообщил Лавров в интервью РИА Новости.

Напомним, Лавров также заявил о том, что ему сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с кем можно было бы вести разговор, с учетом бессудных расправ там с несогласными.

Теги: Сергей Лавров, МИД РФ, Украина



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