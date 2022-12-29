Лавров не знает, остались ли на Украине адекватные политики

Главе МИД РФ Сергею Лаврову сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с кем можно было бы вести разговор, с учетом бессудных расправ там с несогласными.

"Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики – сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Лавров сообщил о том, что территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после референдумов, должна быть освобождена. Поясняя, какие конкретно границы имеются ввиду, Лавров отметил, что говорит об их границах в составе РФ, в соответствии с российской Конституцией.