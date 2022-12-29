ФСБ: В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса, чтобы скрыть срыв иммунизации

Один из руководителей центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы в Забайкальском крае распорядился списать и уничтожить вакцину от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, это было сделано с целью скрыть срыв сроков иммунизации.

Отмечается, что вакцина "Эвушелд" предназначалась для пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Всего было уничтожено препаратов на 1 млн 451 тысяча рублей, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по пункту "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).