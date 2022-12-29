29 Декабря 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: hc-avto.ru

"Автомобилист" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел уже пятое поражение подряд в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Накануне команда Николая Заварухина играла в Омске против местного "Авангарда". Встреча завершилась разгромной победой хозяев льда со счетом 5:0. Таким образом, "Автомобилист" уступил в пятый раз подряд в КХЛ – до этого были проиграны встречи против "Салавата Юлаева", "Барыса", "Сибири" и "Адмирала".

Сразу после вчерашнего матча Заварухин попытался объяснить произошедшее.

"Поздравляю "Авангард" с победой, мастеровитая команда наказала нас за наши ошибки. Прежде всего, хотелось бы извиниться перед болельщиками за поражение 0:5. Не бывает без поражений побед", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

По его словам, команде "надо пройти этот этап".

Последний в 2022 году матч "Автомобилист" проведет 30 декабря в Новосибирске. Соперником станет местная "Сибирь".

Теги: Автомобилист, Авангард, Заварухин, КХЛ



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