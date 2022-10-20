Тренер "Автомобилиста" объяснил, почему капитаном команды был назначен канадец

Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин рассказал, почему капитаном команды был назначен канадский хоккеист Патрис Кормье.

Нападающий вывел команду на лед в матче против СКА, который состоялся накануне в Петербурге. Уральские хоккеисты уступили со счетом 1:3. После игры Заварухина спросили, почему капитаном был именно Кормье – канадец, что для российского хоккея редкость.

Тренер рассказал, что в команде было собрание, где проходили выборы капитана.

"Капитан у нас – Сергей Широков, но он травмирован. И мы решили на эти игры, пока его нет в составе, сделать капитаном Патриса Кормье. У нас есть и Голышев, который был капитаном в предыдущей игре", - приводит слова Николая Заварухина официальный сайт ХК "Автомобилист".

По его словам, команда выбрала четырех человек, которые, возможно, будут капитанами в дальнейшем. Всех фамилий этих игроков специалист называть не стал.

"Если говорить о Кормье, то он боец. И в команде ребятам помогает, и на льду боец", - добавил Заварухин.

Напомним, что недавно основной капитан "Автомобилиста" Сергей Широков провел 700-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Он стал 23-м игроком в истории КХЛ, кто достиг данной отметки.