29 Декабря 2022
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Наука и техника В России
Фото:Казнский вертолетный завод

Росавиация сертифицируют первый беспилотный вертолет

Росавиация 30 декабря сертифицирует первый отечественный гражданский беспилотный вертолет.

Речь идет о БАС-200, разработчиком которого является национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России", которые входят в "Ростех". Процесс запуска серийного производства в настоящее время находится в зачаточном состоянии из-за наличия большого количества иностранных комплектующих, в том числе двигателя. Кроме того, сертификат будет ограниченной категории — беспилотник нельзя использовать для доставки грузов.

Это будет символический документ. Осуществлять коммерческую доставку грузов с ним будет нельзя, хотя изначально этот беспилотник для этого и создавался - его эксплуатацию планировала "Почта России". По отдельному согласованию с Росавиацией с его помощью можно будет выполнять только авиаработы. Речь идет об авиахимических работах, воздушной съемке, лесоавиаработах, летных проверках наземных объектов, сообщают "Известия".

Теги: Росавиация, вертолет, беспилотник



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