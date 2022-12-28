В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор

В Ереване проходит шествие, участники которого требуют от властей шагов для разблокирования Лачинского коридора.

Акция организована молодежным союзом партии "Дашнакцутюн".

Как заявил один из участников акции, ответственность за ситуацию несут власти, поэтому "стрелки нужно направить на них", передает РИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается тяжелая гуманитарная обстановке из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. По его словам, из-за перекрытия единственной дороги, которая связывает Армению с непризнанной территорией, в НКР начались проблемы с продовольствием. Также армянский премьер-министр раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств.