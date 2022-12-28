28 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакого "мирного плана" Украины.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить некий "мирный план" к февралю.

Песков также добавил, что не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает "сегодняшних реалий - с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Песков подчеркивал, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона". Он пояснил, что для начала переговоров Украина должна быть готова обсуждать требования России, "которые хорошо известны".

Теги: песков, украина, мирный план



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