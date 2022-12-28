Китай с 8 января отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну

Китай с 8 января отменяет ПЦР-тестирование для въезжающих в страну. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Также с 8 января КНР перестанет тестировать на COVID замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.

Ранее стало известно, что в Пекине планируют отменить карантин для прибывающих в страну с 8 января - но они должны будут сдать ПЦР-тест за 48 часов до въезда.

26 декабря национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о том, что прекращает публикацию ежедневных данных о количестве положительных тестов на COVID-19. Эта обязанность передается Китайскому центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC). При этом не уточняется, с какой периодичностью CDC Китая будет публиковать эти данные. Это стало очередным шагом китайских властей по смягчению ограничительных мер и выходу из режима пандемии. Ранее было отменено обязательное тестирование и ряд других мер.